توزيع لحوم 142 أضحية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

نفذت مؤسسة مصر الخير بمحافظة قنا حملة صكوك الأضاحي من خلال ذبح 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

قال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 22000 أسرة بإجمالي 110000 مستفيد في 94 قرية وتابع بنطاق مراكز المحافظة التسعة ، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية، التى بلغ عددها 102 جمعية للمساعدة فى التوزيع على الأسر المستحقة.



وأضاف "عمران" أن عملية الذبح تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.