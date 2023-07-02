خوانمي لاتاسا مستمر مع خيتافي الإسباني لموسم آخر

مددت إدارة نادى خيتافى الإسبانى، إعارة خوانمي لاتاسا، المعار من ريال مدريد، لموسم إضافي مع الفريق.

وقد خاض لاتاسا صاحب الـ 22 عاما، في الموسم المنقضي 21 مباراة، منها 3 كبديل مع خيتافي وتمكن من تسجيل هدفين خلال 587 دقيقة من اللعب.

ووضع خيتافي رهانا كبيرا على الدولي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في خط هجومه، والذي يضم أيضا كلا من بورخا مايورال وخايمي ماتا والتركي إنيس أونال والهندوراسي أنطوني "تشوكو" لوزانو.

كما شهد خط الهجوم عودة كل من داريو بوفيدا والاسكتلندي جاك هاربر والذي مستقبله لا يزال غامضا مع الفريق بعد انتهاء إعارتهما.

وترعرع لاتاسا في صفوف ناشئين ريال مدريد قبل أن يشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في 15 مايو عام 2022 في الجولة الـ37 من مسابقة الليجا أمام قادش.