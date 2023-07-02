الثانوية العامة 2023| آراء متباينة لطلاب الأقصر عن مادتي التاريخ والفيزياء.. فيديو وصور

تباينت ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بعد أداءهم امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، للشعبيتين العلمية والأدبية، وذلك في إطار استكمال أداء امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأدى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 ، امتحان مادة التاريخ، كما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان في مادة الفيزياء، واستمر امتحان المادتين لمدة 3 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا لـ جدول الامتحانات المعلن سابقًا من وزارة التربية والتعليم.

وبداية، عبر طلاب الشعبة العلمية بالأقصر، عن آرائهم في أسئلة امتحان مادة الفيزياء ما إذا كانت صعبة أو سهلة، حيث قال طاهر حسانين، أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء كانت تحتاج إلى قدر كبير من التركيز من أجل الإجابة عليها جميعها بشكل سليم وصحيح، متابعاً "الامتحان كان كويس بالنسبة للطالب اللي مذاكر كويس، وبعض الأسئلة كانت محتاجة تركيز ووقت أكبر".

وقال عبد الرحمن أحمد، "الامتحان عوضنا عن الكيمياء ويارب الامتحانات كلها تبقى كويسة زي انهاردة" مشيراً إلى إن أسئلة امتحان مادة الفيزياء كان سهلة، حيث أنه لم يجد صعوبات في أي جزئيات منها خلال الإجابة عليها، كما أن وقت الامتحان كان كافيًا للإجابة على الأسئلة والمراجعة.

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حول مدى سهولة أو صعوبة أسئلة امتحان مادة التاريخ، حيث قال نيرة علي، إن أسئلة امتحان مادة التاريخ كانت سهلة، ولم تجد أي صعوبة خلال الإجابة عليها، وكان في أسئلة محتاجة تفكير ولكن وقت الامتحان كان كافيًا للمراجعة.

وقال أحمد محمد، طالب بمدرسة إسنا الثانوية، إنه يرى من وجهة نظره أن أسئلة امتحان مادة التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة تحتاج لمزيد من التركيز، وخاصة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن الوقت كان مناسبا لحل الأسئلة الموجودة داخل ورقة الامتحان، فيما اكتفت طالبة بقولها "الامتحان مكنش حلو بس قدرت أحل كويس الحمدلله".

ومن المقرر أن يستكمل طلاب شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة 2023، الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو الجاري 2023، بأداء امتحان مادة الإستاتيكا، كما يستكمل طلاب الشعبة الأدبية والعلمية في الثانوية العامة 2023، أداء امتحانات الدور الأول من العام kk الحالي 2022-2023، يوم الخميس المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على مستوى جميع المدارس في محافظات الجمهورية بأكملها، حيث ينتهي طلاب شهادة الثانوية العامة 2023 من أداء الامتحانات في يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، مشددًا على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

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