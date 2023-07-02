ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.