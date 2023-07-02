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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوزتهم 9 ملايين جنيه.. ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار فى العملة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص– مقيم بمحافظة سوهاج) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزته (مبلغ مالى أكثر من 9 ملايين جنيــه - هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالإشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول ، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية"وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية"لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه .
 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروعفى الإتجار بالنقد مع باقى المتهمين ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القاهرة ضبط 9 مـليــون جنيــه الإتجار بالنقد الأجنبى خارج