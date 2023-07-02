خبير سياحي: الأعياد والمناسبات الفترة الأهم لسياحة المصريين

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن فترات الأعياد والمناسبات هي الاهم بالنسبة لسياحة المصريين، موضحا أن أغلب إشغالات الفنادق سواء في شرم الشيخ أو الغردقة، من المصريين.

واضاف حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية عبر “الفضائية المصرية”، اليوم الأحد، أن هناك نوع أخر من السياحة المتواجدة خلال الفترة الحالية في مصر وهي السياحة العربية والخليجية، مشيرا الى أن سياحة المصريين يتم الاعتماد عليها كسياحة داخلية في مناسبات الأجازات والأعياد.

وتابع الخبير السياحي ان باقي السنة يكون الاعتماد بشكل أكبر على السياحة الخارجية من اوروبا، حيث ان المصريين يرتبطون بفترات الاجازة، موضحا أن السياحة الخارجية تساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد.