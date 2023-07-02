الجيش الروسي يشن هجومًا على موقع لقوات كييف قرب بيلوجوروفكا في دونيتسك

صرح مقاتل روسي بأن كشافة اللواء 85 من المجموعة الجنوبية للقوات الروسية داهمت موقعًا محصنا لقوات كييف قرب بيلوجوروفكا في جمهورية دونباس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وداهمت الكشافة من اللواء 85 على محور بيلوجوروفكا في جمهورية دونباس مركزًا محصنًا لقوات كييف الأسبوع الماضي، حيث حاولت القوات الأوكرانية جلب تعزيزات وقوات للإخلاء، إلا أن مدافع مجموعة "الجنوب" أحبطت مسعاها.

وأفضت العملية إلى تدمير نقطتي إطلاق نار من طرف المدفعية والكشافة، التي قضت أيضا على طاقم مدفع رشاش وحوالي 20 من جنود المشاة.

وقال المقاتل الروسي: "تلقينا مهمة سحق العدو. ونفذناها. تسللنا ليلا واتخذنا مواقع وبدأنا العمل، بينما لم يكونوا يتوقعون ذلك، فبدأنا بإطلاق النار".