إصابة 5 طالبات في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيبت 5 طالبات بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية الوفائية بنطاق مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 5 طالبات وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة .

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " نورهان رجب زعيتر، 19 عاما، طالبة، ندى رجب زعيتر، 15 عاما، طالبة، جنا محمد شرف، 12 عاما، طالبة، رودينا محمد شرف، 9 سنوات، هنا ياسر شرف، 3 سنوات، جميعهن مصابات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمن مركز الدلنجات.

تم نقل المصابات إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.