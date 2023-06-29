محمد الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام أسوان في الدوري

أعلن حمزة الجمل مدرب فريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه للقاء أسوان، المقرر له السابعة من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

ضم تشكيل الدارويش كل من، أحمد عادل، باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، محمد حسن، سيرجي اكا، أحمد مدبولي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي .

يدخل فريق الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وذلك برصيد 33 نقطة، من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 11 مباراة .

اما فريق أسوان فيحتل قبل مواجهة الليلة المركز الخامس عشر لجدول الترتيب برصيد 32 نقطة من خوض 31 مباراة .

يذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 67 نقطة من خوض 31 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 65 نقطة من 25 مباراة ولديه عدد كبير من المباريات المؤجلة .