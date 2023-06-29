محافظ شمال سيناء: إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك

أكد محافظ شمال سيناء، علي الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في شمال سيناء، مؤكدًا أن السيرك القومي بالعريش أحد ثلاثة سيرك تم افتتاحها خلال العيد وهي السيرك القومي بالعجوزة والسيرك القومي بجمصة، ما يؤكد أهمية مدينة العريش.

ولفت المحافظ إلى أن تذاكر السيرك مخفضة وأنه تم اعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.

وقد افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، السيرك القومي في مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، ليلي الجوهري، مدير سيرك العريش، عربي أبو سنة، مدير دار العرض.

ووجه المحافظ الشكر على القائمين علي السيرك، مؤكدًا تجهيزه خلال أسبوع واحد فقط من أجل ادخال البهجة والسعادة لأبناء محافظة شمال سيناء

بدوره نقل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحيات وزيرة الثقافة إلي أبناء شمال سيناء مؤكدًا ودة السيرك الي مدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الاحداث التي مرت بها المحافظة ويستمر يوميا من الساعة التاسعة مساء حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار المخرج وليد طه مدير السيرك القومي إلى أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أهم فقرات السيرك منها الكوبرا شو والثعابين العاصرة والميزان الطائر والتوازن على الكراسي والطوق الهوائى والكرابيج والاكستريك والخناجر والتوازن والبسكليت والمهرج والساحر والدودة والكاوتشوك ".