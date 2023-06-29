إقبال على مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى بشواطئ الغردقة

نظمت فنادق الغردقة، مهرجان الفوم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الإحتفالات َ على الشواطئ، ولاقي ذلك إقبال من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة، بأن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، لافتا إلى أن ثان أيام عيد الأضحى المبارك شهد الاحتفال بمهرجان الفوم.

وأكد حسين ، أن مهرجان الفوم لاقي إقبال كبير على الشواطئ من نزلاء الفنادق بمشاركة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الفنادق دائما تحرص على احتفالات الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد.

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