برلماني: ثورة 30 يونيو خطوة شعبية وسياسية ضخمة أحدثت تحولات جذرية بالوطن

هنأ النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو قائلا: إنه بعد 10 سنوات على الثورة، فقد تحققت إنجازات وتغييرات جذرية في حياة المجتمع المصري.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بأنه يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو، أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة في مصر على مختلف الأصعدة رغم التحديات التي ما زالت قائمة، إلا أن الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل بقيادة السيسي، وتدشين الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات.

وعدّد عضو مجلس الشيوخ، الكثير من الإنجازات لثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه من بين إنجازاتها الكثيرة، استعادة الاستقرار والأمان في البلاد بعد فترة من الفوضى والانقسامات، بجانب تحسين الأوضاع الاقتصادية وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية والكباري والطرق والانفاق بشكل مذهل وغير مسبوق.



وشدد على أن مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية، نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذب للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، بجانب حدوث تطور كبير ملموس، في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.

واختتم أبو عايشة، أن ثورة 30 يونيو، كانت ولا تزال خطوة شعبية وسياسية ضخمة قادها الرئيس السيسي نحو المستقبل، ومدنية الدولة المصرية وحياتها المستقرة والآمنة بعد سحق الفكر والتنظيم الإرهابي.