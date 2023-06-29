جريمة العيد.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ليلة أول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أقدم عاطل علي قتل زوجته خنقا خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب طلب الزوجة “عيدية” مع مرور الزوج بأزمة مالية.

تفاصيل تلك الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة بعثور أحد الأشخاص على جثة زوجته متوفاه داخل مسكنهم الكائن بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بها آثار حز وخنق بمنطقة الرقبة وادعاء زوجها وفاتها طبيعيا.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين الزوج وزوجته وبإعادة مناقشته وتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية وطلبها العيدية علي الرغم من علمها بمروره بضائقة مالية وتطور الأمر بينهما إلي مشاجرة أقدم خلالها خنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه حاول الهروب بجريمته وادعاء وفاتها طبيعيا، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.