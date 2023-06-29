موعد مباراة مصر والجابون في بطولة أمم إفريقيا للشباب

يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراته المنتظرة أمام الجابون الأوليمبي، في إطار الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



ويلعب منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره منتخب الجابون الأوليمبي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة ببداية لم تلق إعجاب متابعي الفراعنة، إذ تعادل سلبًا امام منتخب النيج، وفي المباراة الثانية نجح منتخب مصر في تسجيل أول أهدافه في البطولة والفوز على مالي بنتيجة هدف دون رد.



ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب النيجر في المركز الثاني بنفس رصيد نقاط منتخب مصر، فيما يأتي في المركز الثالث منتخب مالي برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب الجابون بدون إي رصيد من النقاط.



وتنقل قنوات “بي إن سبورت” مباريات بطولة أمم إفريقيا عبر شاشاتها، وتنقل قناة “بي أن سبورت أتش دي 4” المباراة التي تجمع بين منتخب مصر والجابون في ثالث اختبارات الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين.