تعرف علي ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 23 عام

بعد نهاية الجولة الثانية في مجموعة منتخب مصر الأولمبي "الثانية" لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت الـ 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، نستعرض ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت الـ 23 عام بعد نهاية مواجهات الجولة الثانية، كالتالي:

منتخب مصر: 4 نقاط

منتخب النيجر: 4 نقاط

منتخب مالي: 3 نقاط

منتخب الجابون: 0 نقاط

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره مالي في إطار مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تحت الـ 23 عام، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد أبن بطوطة في المغرب.

وانتهت مباراة النيجر والجابون بفوز المنتخب النجيري بنتيجة هدف نظيف في اللقاء الذي أقيم قبل قليل على أرضية ستاد أبن بطوطة في المغرب.