تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم الخميس 29 يونيو 2023

سيطرت حالة من الهدوء على أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 29 يونيو 2023، نتيجة لإجازة البنوك احتفالا بعيد الأضحى المبارك والتي بدأت أول أمس الثلاثاء، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو 2023.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في “ميد بنك ” مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك (مصر والأهلي والتنمية الصناعية).

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، فى بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما فى بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر اليوم، نحو 40.00 جنيه لسعر الشراء و نحو 41.00 جنيه لسعر البيع.