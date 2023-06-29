اللقطات الأولى لحطام الغواصة «تيتان» بعد وصولها إلى كندا.. صور

بعد الحادث المروع الذي شهده العالم من غرق الغواصة تيتان التي كانت تقل 5 من رجال الأعمال المشاهير في العالم، خلال رحلة استكشافية لسفينة “تيتانيك”. أظهرت صور، تم تداولها علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء، اللقطات الأولي لحطام الغواصة “تيتان”، التي تحطمت في المحيط الأطلسي.

وذكرت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن الصور تم التقاطها لحظة وصول الحطام إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية، وأشارت غلى أنه سيتم تسليم حطام الغواصة إلى المحققين لمعرفة أسباب المأساة.

وتابعت “سي بي سي نيوز”، عادت السفينة الكندية هوريزون، المشاركة في عملية الإنقاذ، إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية مع حطام الغواصة "تيتان".

وفقا للشبكة الكندية، كان من بين الحطام قطعة نصف دائرية تبين أنها مقدمة الغواصة “تيتان”، بالإضافة إلى قطعة من لوحة جانبية.

وكانت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن حطام الغواصة “تيتان” التي تحطمت في المحيط الأطلسي خلال رحلة استكشافية إلى “تيتانيك”، تم إخراجه من المحيط ونقله إلى كندا.