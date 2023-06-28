غدا.. "مغامرات جيمو" على مسرح الحديقة الدولية

يعود أبطال العرض المسرحي "مغامرات جيمو"، على خشبة مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، في الرابعة عصر غد الخميس، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى المبارك.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه حول "جيمو" الذي يبحث عن التريند لتحقيق الشهرة، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات، فتتوالى الأحداث.

يُشارك في بطولة العمل الفنانين "كريم الحسينى، وإسراء حامد، ورندا جمال، وعصام مصطفى، وكريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، ومعتصم جوده"، ديكور غادة شلبي، وأشعار بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وإضاءة عز حلمي، وملابس سماح نبيل، وماكياج نادين، ومن تأليف صلاح متولي، وإخراج محمد عشري.