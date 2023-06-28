30 يونيو.. مصر تعمل بكل قوة للتحول كمركز استراتيجي عالمي للطاقة المتجددة

تعمل مصر بكل قوة في مجال استغلال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدده ، و خاصة وأن البلاد تتوفر لديها البنيه الاساسيه الكامله لاستغلال هذه الطاقات حيث تمتلك نقل للكهرباء شبكه قويه جدا بالاضافه الى قدرات التوليد المتاحة.

في حين أكدت أحدث الدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء ان مصر يمكنها انتاج مليون ميجا وات من طاقتي الشمس والرياح منها 350 ألف ميجا وات من الرياح وحوالى 650 ألف ميجا وات من الشمس وفقا لمعدلات وسرعات الرياح وساعات وقوه الاشعاع وسطوع الشمس في مختلف انحاء الجمهورية.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه تم عمل مسح شامل لمصر للتعرف على كافه القدرات المتاحه بمنطقتها لانتاج الطاقات المتجدده بعد ان كانت الدراسات تشير الى امكانيه انتاج 90 الف ميجاوات فقط من الشمس والرياح الا ان الدراسات الحديثه زادت مساحات الاراضي الصالحه لاستغلالها لانتاج الطاقه المتجددة بما يؤهل مصر لان تكون احدى اهم دول العالم فى هذا المجال وان الدراسات الحديثه جاءت بعد اضافه العديد من مناطق الجمهوريه الواعده للمناطق التي تم اجراء الدراسات عليها.

واكد انه تم توقيع مذكرات تفاهم مع اربع تحالفات عالميه لانتاج 28 الف ميجا وات من طاقه الرياح باستثمارات 50 مليار دولار جميعها استثمارات اجنبيه مباشره وهذه الشركات اماراتيه ستبدا عمل القياسات التي تستغرق حوالي عام كامل وسيتم بعد عامين من الان بدء دخول انتاج وحدات وتربينات الرياح العملاقه الخدمه لتكتمل بالكامل في خلال اربع سنوات ولتصبح اكبر محطه رياح في العالم

اضاف بدانا في مصر استخدام خليط الهيدروجين كوقود بديل في محطات توليد الكهرباء في محطه العريش بنسبه 5% سيتم رفعها الى 30% لتصل الى 100% في المستقبل وقد تم اصدار الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين الاخضر اصدار الخطه التنفيذيه لها خلال 3 شهور وتتضمن عده سناريوهات كلها تعتمد على الطاقه المتجدده

واكد ان مصر تستهدف توفير 44000 فرصه عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الاخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لانتاج 100000 ميجا وات من الطاقات المتجدده توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضرب البيئه وان الانتاج المصري سيكون الاقل تكلفه على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و 68 سنت تنخفض الى دولار وسبعه سنت في المراحل المتقدره المتقدمه

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان التقديرات الأولي لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر تتجاوز حاجز 1.5 مليون طن و تتخطي إجمالي كافة المراحل 5 مليون طن، وتم بيع نحو 2,5 مليون شهادة كربون،مما يشير إلى تقدم الاستثمار في الطاقة النظيفة و إلى تنافسية مصر في هذا المجال، وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسي، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة.

اشار الى نجاح الهيئة فى الوصول بإنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالى حوالي 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 949 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي وقد يساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ

اكد الخياط انه في إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.