حيثيات الحكم.. المؤبد لعامل قتل والد زوجته في باب الشعرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد في قتل والدة زوجته وذلك لخلافات بينهما وطلبها الخلع بمنطقة باب الشعرية.

وقالت المحكمة، إنها اطمأنت لو جاء في تحقيقات النيابة العامة حيث إن المتهم رزق.م عامل عزم علي قتل والد زوجته بكامل إرادته دون تدخل من أحد .

وأضافت التحقيقات أن المتهم خطط وفكر في الواقعة من قبل حيث التقي المجني عليه وطلب منه أخذ ابنه، لكنه رفض وطرده خارج المنزل وقرر المتهم انتظار زوجته أسفل العقار أثناء خروجها بمفردها وتعدي عليها بالضرب وعندها تدخل والدها ومنع المتهم فطعنه ليسقط جثة غارقة في دمائه وأخطرت الأهالي الشرطة وتم القبض عليه.

واستندت الحيثيات في حكمها لاعترافات المتهم بارتكاب واقعة قتل المجني عليه لأنه شجع زوجته علي الطلاق وطلب الخلع وحاول المتهم الصلح أكثر من مرة لكن تدخلات والدها جعلتها تقف حائلا أمامه.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي بلاغا بسقوط موظف علي المعاش غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن خلافات بين الزوجة والمتهم أدت إلي نشوب مشاجرة وتدخل والدها فقتله المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.