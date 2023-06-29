اليوم.. «سيدتي أنا» على خشبة المسرح القومي

يشهد المسرح القومي بالعتبة، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "سيدتي أنا"، ضمن عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى المبارك.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الكاتب المسرحي الأيرلندي برنارد شو "بجماليون"، والذي تدور أحداثه حول بائعة الورد "ليزا" التي تريد أن تكون من الطبقة الأرستقراطية وتذهب للبروفيسور "آدم" وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم، ونشوى إسماعيل، وعبد الباري سعد"، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، وأزياء د. مروة عودة، وأشعار عادل سلامة، وموسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وإضاءة عز حلمي، دراماتورج وإخراج محسن رزق.