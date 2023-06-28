أحمد فهمي يشارك جمهوره الإعلان عن طرح "مستر إكس" بالسينمات

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو بأغنية "إختياراتى" للفنان أحمد سعد، وأغنية فيلمه الجديد "مستر إكس" للإعلان عن طرح الفيلم بدور العرض السينمائى.

https://www.instagram.com/reel/CuCdSxtAb_f/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

وشارك فهمى فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى خالد الصاوى، ريم مصطفى، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى السينمائية فيلم "العارف"، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميده، مصطفى خاطر والإخراج أحمد علاء.