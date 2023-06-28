محمد منير لـ«البوابة نيوز»: أنا بخير وأستمتع بقضاء عيد الأضحى مع شقيقاتي

أكد الفنان الكبير محمد منير أنه بخير وبصحة جيدة، ونفى ما أثير مؤخرًا حول استعداده لإجراء عملية جراحية بألمانيا، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يسافر إلى ألمانيا لقضاء بعض الأوقات مع أصدقائه.

وأضاف الكينج في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يشكر الكاتب الكبير عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "البوابة نيوز" على سؤاله الدائم عليه، مؤكدًا أنه يتوجه له بأسمى معاني الحب والتقدير والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار منير إلى أنه قام اليوم بذبح "عجل" احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وأن شقيقاته أيضًا احتفلن معه بالعيد والأضحية، مؤكدًا أنه سعيد بردود الفعل الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا حول حفلته الأخيرة التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وحملت الليلة اسم «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأوضح أن الحفلة سوف يتم إعادة عرضها الليلة بقناة mbc مصر، كما سيتم عرض حفل غنائي له غدًا "الخميس" على قناة أون إيه، بالإضافة إلى حفل آخر يوم الجمعة المقبل على قناة صدى البلد، مشيرًا إلى أن هذا الحضور بين جمهوره يسعده كثيرًا.

وكان قد تم تكريم الفنان محمد منير خلال حفل غنائي أحياه قبل أسبوع فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وحملت الليلة اسم «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشارك في الحفل الفنان أحمد سعد وفرقة كايروكي، حيث قدموا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني منير بطريقتهم الخاصة كما اشتركوا في غناء بعضها معه.

وضم الأوركسترا في الحفل عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي.

وشارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، ومسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل «عملة نادرة».