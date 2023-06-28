نصائح يجب إتباعها في عيد الأضحى.. أستاذ باطنة: تناول اللحوم لا يزيد عن ١٠٠ جرام.. وأخصائية تغذية: 3 لتر مياه في اليوم يساعد في عملية الهضم

يعد عيد الأضحى من الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، وتتميز هذه المناسبة بتناول اللحوم والأطعمة الشهية، ولكن يجب على المواطنين اتباع بعض النصائح والإرشادات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال هذه الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المواطنين الحرص على الحد من تناول الحلويات والمشروبات والمشروبات الغازية السكرية، حيث إن تناولها بكثرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وفي حالة الشعور بأي أعراض غير طبيعية بعد تناول اللحوم أو الأطعمة، يجب على المواطنين الاتصال بالطبيب لتلقي العلاج المناسب.

كما يجب على المواطنين الحرص على تناول الأطعمة بشكل صحي ومتوازن والتقليل من الأطعمة الدهنية الثقيلة المليئة بالسكريات، والحفاظ على نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في الطهي والتقديم. كما يجب عليهم الحرص على شراء اللحوم الطازجة والمطابقة للمواصفات الصحية وتخزينها بشكل صحيح والتأكد من طهيها جيدًا، وباتباع هذه النصائح يمكن للمواطنين الاستمتاع بعيد الأضحى بصحة جيدة ودون مشاكل صحية.

الدكتور محمد عز العرب

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، هناك فئات يستحب تجنب اللحوم بكثرة لكن يمكن القليل منها، وتتمثل الفئات في مرضى السكر والقلب وضغط الدم وقصور الكلى والاعتلال الدماغي ومرضى الدهون على الكبد يقلل من اللحوم الدهنية.

ونصح يفضل عدم الإكثار من اللحوم والتوسط بالكميات وعدم تناول اللحوم في أيام متتالية يفضل تلاتة أيام، كما يفضل طهي اللحوم بشكل صحيح عن طريق سلقها أو شويها بطريقة صحية يجب ألا يتم الشوي بشكل يؤثر على سلامة اللحمة ولا تصل إلى درجة الاسمرار، ويجب ألا يتساقط شحوم اللحم أثناء الشوي.

وتابع يفضل تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة ووضعها في الثلاجة، وعند خروجها من الثلاجة لابد أن يفك الثلج بطريقة صحيحة عن طريق تركها تهدأ مما يساعد على التخلص من بعض المواد العالقة بها.

وأكمل لابد من البعد عن الشحوم، وتناول اللحم تكون قطع صغيرة ولا تزيد عن ١٠٠ جرام في اليوم، كما يجب تصفية اللحوم من الجلد واي مواد دسمة قبل تناولها ويفضل أن تكون كمية الوجبة صغيرة حتى لا تتسبب في تلبك معوي وأحيانا يحدث انتفاخات وإسهال نتيجة عدم انتظام حركية الجهاز الهضمي، كما أن مضغ الطعام من العمليات الهامة أثناء الأكل ولابد من إضافة السلطات نظرًا لاحتوائها على مضادات أكسدة وألياف مما تساعد على التخلص من الدهون التي باللحوم عن طريق الإخراج من الجهاز الهضمي.

ويفضل البعد عن السكريات العالية، وكذلك المشروبات الغازية، يفضل المشروبات الدافئة لأنها تساعد على مواد مضادة للهضم، وكذلك الحركة "المشي"

الدكتورة أسماء الدحدوح

ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء الدحدوح، أخصائي تغذية علاجية، تشتهر الأعياد بالنسبة للمصريين بالحلويات والاكلات والموائد الدسمة والخروجات والاكلات السريعة واغلبها يحتوى على نسبة عالية من الدهون لذلك يجب التقليل منها، مؤكدا أن الإكثار من الطعام عالي الدهون خاصة مع ارتفاع حرارة الجو يتسبب في العديد من المشاكل الصحية أبسطها عسر الهضم والصداع والإمساك واضطرابات الضغط جميعها أعراض تبدو بسيطة ولكن مسبباتها ضخمة وقد يتطور الأمر يصل ال كوليسترول عالي ودهون ثلاثية والشريان التاجي وأمراض القلب وتكون حصوات الكلى نتيجة الإكثار من تناول بروتين مع القليل من شرب الماء.

ونصحت بتناول من ٢ إلى ٣ لتر مياه بشكل أساسي قبل الوجبات لأنها تساعد على عمليات الهضم وتقلل من الشهية وعدم التعرض للجفاف والإمساك، حيث نسبة الدهون في الأكلات الدسمة يقبل عليها في الأعياد، تناول المياه يساعد على نسبة الدهون العالية، وكذلك المشروبات الدافئة تساعد على الهضم.

وأردفت أن تناول الحلويات بشهية منفتحه أثناء التجمعات لذلك لابد من الحد منها لان السكر العالي سببا في السمنة وأمراض السكر والضغط والأمراض الثلاثية، وبالنسبة للأطفال الإكثار من الحلويات هم الأكثر عرضة لمرض السكر، لذلك وجب الحرص على صحتهم وتنبيههم لعدم الإكثار من تناول الحلويات والمشروبات الغازية واللحوم.

وأكملت تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة بكثرة، وتناول الأطعمة الخفيفة والمتوازنة والغنية بالألياف والفيتامينات، تناول الأطعمة ببطء ومضغها جيدًا لتسهيل عملية الهضم.

وتابعت تجنب تناول اللحوم بكميات كبيرة وفي وجبة واحدة، بل يفضل تناولها على مدار اليوم بكميات متفرقة، الحرص على النظافة الشخصية والغذائية، وتنظيف الأدوات المستخدمة في الطهي والتقديم بشكل جيد، وتجنب الاستخدام المشترك للأدوات.