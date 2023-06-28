الرئيس التونسي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالًا هاتفيًا يوم الثلاثاء، بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

وتناول الطرفان، العلاقات التي تجمع بين البلدين وسٌبل تعزيزها ودعمها.