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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري

الرئيس التونسي ونظيرة
الرئيس التونسي ونظيرة الجزائري
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالًا هاتفيًا يوم الثلاثاء، بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.
وتناول الطرفان، العلاقات التي تجمع بين البلدين وسٌبل تعزيزها ودعمها.

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