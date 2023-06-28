الأقصر تضع لمساتها الأخيرة بجميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

أنهت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والمصالح الخدمية والوحدات المحلية، من خلال وضع خطة مكثفة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء احتفالات العيد، ورفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية.

وقاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة على عدد من الميادين والشوارع الكبرى بالمحافظة لمتابعة استعدادات كافة أجهزة المحافظة للعيد، والتأكد من جاهزية كافة الساحات والميادين التي سوف تقام بها شعائر صلاة عيد الأضحى، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مرتبطة بغرف عمليات فرعية بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية المختلفة، لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، وتلقي واستقبال أي شكاوى من المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر، إلى ضرورة التأكد من جاهزية ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات ومواقع تجمعات المواطنين خلال أيام العيد، كما تم التنسيق مع كل من مديريات الري والإنقاذ النهري، وشرطة المسطحات المائية لتشكيل لجان للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها لمراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية الخاصة بها وعدد الركاب، وضرورة التأكيد على عدم وجود حمولة زائدة من المواطنين على متن المراكب النيلية خلال احتفالات العيد، كما وجه بتكثيف الرقابة على المواقف للتأكد من توافر وانتظام حركة سيارات الأجرة لنقل المواطنين، ومنع التلاعب بتسعيرة الركوب خلال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يخص استعدادات القطاع الصحي بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى،، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في النوبتجيات المحددة خلال أيام العيد، فضلا عن انتظام عمل مرفق الإسعاف على مستوى المحافظة، ووقف جميع الإجازات لجميع الأطقم الطبية والمعاونة، وانعقاد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الصحية، وتجهيز فريق انتشار سريع، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة وتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

كما شدد محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن، على تكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد وضرورة المرور اليومي طوال أيام العيد لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص، والتصدي لها بكل حسم وحزم وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهًا كافة المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات وعدم التهاون مع تلك المخالفات، مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد انسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن استعدادات المديرية تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية، ووقف جميع الإجازات لأطباء وطبيبات المجازر والمعاونين والعاملين بكافة المجازر والمديرية، وتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحي على أن يتم الذبح مجانًا طوال أيام العيد، حيث سيتم فتح جميع المجازر مجانا وبدون مقابل وهي (إسنا ـ الدير ـ الكيمان ـ أرمنت ـ الحبيل) مع الإشراف الكامل على الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح طوال أيام العيد طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ الأقصر، وتكثيف التفتيش على محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، وتكثيف حملات التقصي والرصد الوبائي في كافة أسواق الماشية بمراكز المحافظة.

ومن ناحية أخرى، استعدت إدارة مطار الأقصر الدولي لاستقبال العديد من الأسر المصرية القادمة لقضاء إجازة عيد الأضحى وسط أجمل المعالم السياحية والأثرية، كما استعدت المناطق السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين والسياح طوال أيام العيد.

وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت عن تخصيص عدد من الأرقام ليقوم المواطنين بالاتصال بها في حالة الشكاوى أو الطوارئ على الأرقام التالية:

- غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ٢٣٧٤٩٠٣

- شركة مياه الشرب والصرف الصحي الخط الساخن ١٢٥ من أي هاتف محمول أو ٢٢٨٢٤٠٦ أو ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢ - شركة كهرباء الأقصر الخط الساخن ١٢١ أو٠١٢٠٤٨٩٤٨٨٥ - الطب البيطري ٢٢٧٠١١٩ - الزراعة ٢٣٧٤٩٠٣ - التموين ٢٢٧٣٢١٥ أو ٠١٠٠٨٠١٥٩٥٩ أو ٠١٠٠٥٨٥٠١٣٣ - مدينة الأقصر ٢٢٧٠٨٥١ - مدينة إسنا ٢٦٠٨٨٠٨ - مدينة أرمنت ٢٦٥٢٨٤٧ - مدينة البياضية ٢٣٠٠١٠٤ - مدينة الطود ٢٦٥٠٠٧١ - مدينة القرنة ٢٣١٤٦٩٧ - مدينة الزينية ٢٤٠١٧٤٣.