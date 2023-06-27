ضحية كانتي الأولى.. لاعب برازيلي يرحل عن اتحاد جدة رسميًا

أسدل الستار عن رحلة 3 أعوام، قضاها البرازيلي برونو هنريكي مع اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن برونو هنريكي رحيله رسميًا عن الاتحاد السعودي في الصيف الحالي، بعد تعاقد العميد مع الفرنسي نجولو كانتي من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد اتحاد جدة مع كانتي لمدة 3 سنوات، بعد اجتياز لاعب خط الوسط الكشف الطبي بنجاح، ليصبح ثاني صفقات العميد في الميركاتو الصيفي الحالي بعد مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق.

كتب هنريكي على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «انتهت مرحلة انتصارية أخرى من مسيرتي، لقد مضت 3 أعوام من الدروس والإنجازات».

وأضاف لاعب خط الوسط البرازيلي: «منذ يومي الأول في المملكة العربية السعودية تمت معاملتي بشكل رائع، أنا وعائلتي سعداء وممتنين لما تم تقديمه لنا في المملكة».

وتابع: «تمكنت بمساعدة زملائي في الملعب من تحقيق إنجازات مهمة للنادي ولجماهيره، سأرحل وأنا أعلم أني أنجزت مهمتي».

وأنهى برونو رسالته قائلًا: «أينما ذهبت سأقوم دائمًا بدعمكم وتشجيعكم، أتمنى أن تستمرون أبطاًلا وتستمرون بتحقيق الإنجازات، من كل قلبي شكرًا لكم جميعًا».

برونو هنريكي

يذكر أن، النجم المصري طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة، اقترب من الرحيل أيضًا عن العميد خلال الأيام المقبلة بعد تعاقد النادي السعودي مع كانتي، وذلك بفسخ عقده مع النمور بالتراضي، وذلك بعدما أسهم مع مدافع المنتخب الوطني في قيادة اتحاد جدة للتتويج ببطولة دوري روشن السعودي في الموسم المنقضي 2022-2023.