في أول أيام العيد.. "الفنون الشعبية" تقدم "علي بابا والأربعين حرامي"

يستقبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة ‏الفنان ‏أحمد الشافعي، جمهور عيد الأضحى المبارك، بمجموعة من الفعاليات المتنوعة في مواقعه المختلفة في القاهرة، والعريش، وجمصة، وذلك بداية من غد الأبعاء، 28 يونيو الجاري أول أيام العيد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تنطلق للمرة الأولى من نوعها، حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش، بحفلة واحدة يومياً، ابتداءً من أول أيام العيد، في التاسعة مساءً‎، وذلك بعد توقف دام أكثر من ١٢ عاما.

ويفتتح السيرك القومي بالعجوزة، أولى عروض الموسم الجديد، ‏بإقامة حفلة ‏واحدة، بأول أيام العيد، وذلك في التاسعة مساءً، ثم يُقام ‏حفلتان يومياً ‏خلال باقي أيام العيد، الأولى ماتينيه في الخامسة مساء، والثانية سواريه في التاسعة ‏مساء.

يتضمن برنامج السيرك مجموعة متنوعة من أروع وأخطر الفقرات منها: "السلك" للفنان عادل حمزة، و"الأنتيبوت" للفنانة مروة كمال، و"الكرابيج" للفنانة ليلى الجوهرى، والفنان حسين، و"الجونجلير" للفنان محمد ياسين، "البسكلت" للفنانين أولاد ياسين، و"التنشين بالخناجر" للفنان وائل فتحى، و"التوازن على الكراسى" للفنان أشرف راشد، و"شمشون" الفنان محمد سمير، و"الساحر" للفنان مختار المصرى وحنان، و"التيابلو" للفنان محمود محمد فؤاد، و"التشكيلات" للفنان صبرى أحمد، و"المطبخ الصيني" للفنانين أحمد ويوسف النوبى، و"الكاوتشوك" للفنانة تقى وائل، و"الحبل" للفنانة فاطمة عفيفى، و"المهرج" للفنانين عمرو عاكف، وأسامة محمد، ونسمة"، ويختتم البرنامج بأقوى عروض الأسود والنمور للفنانة لوبا الحلو.

كما يفتتح السيرك القومي بجمصة، عروضه، بداية من يوم الخميس ثاني أيام العيد ، ‏بواقع حفلة واحدة يومياً في العاشرة مساءً‎.‎

ويقدم مسرح البالون، في السابعة مساء غد الأربعاء، حفلتان لعرض الأطفال "علي بابا والأربعين حرامى"، من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد مدير عام الفرقة، الأولى ماتينيه في السادسة مساء، والثانية سواريه في الثامنة مساء.

"علي بابا والأربعين حرامي" من أشعار محمد زناتى، ألحان محمد رءوف، توزيع موسيقى كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي، أداء حركي محمد فايز، هشام إبراهيم، ياسر جمعة، محمد نوفل، باسم نور، محمد جاد، إعداد عبدالمنعم محمد، وإخراج حسن الشريف.

يشارك فى بطولة العمل كل من: حمادة محمود، ومحمد فوزى، وأحمد صالح، ورشا جميل، والأداء الصوتي للمطربة هبة محمد، وفاء السيد، وحمزة خاطر، وأحمد شومان، ومحمد جاد، ونور الشرقاوي، وعماد عبد العظيم، وحسن الشريف، والأداء الصوتي لشخصية "علي بابا" إهداء من الفنان محمد الصاوى.