مكين يتفقد مستشفى السنبلاوين العام ووحدات حملة 100 يوم صحة

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى السنبلاوين العام لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والاعياد.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى السنبلاوين الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى، حيث تفقد اقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل ، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

استمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

في سياق متصل قام الدكتور شريف مكين يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة الرزيقي بادارة السنبلاوين ووحدة جديلة وعزبة الشال بإدارة المنصورة للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

فى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية و قام بتحويل المقصرين والغير متواجدين في مكان عملهم للتحقيق من الاطقم الطبية والإداريين .

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