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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد المصريين بالسعودية يشيد باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحج لأول مرة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي في الحج والعمرة
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه لأول مرة تستخدم وزارة الداخلية السعودية الذكاء الاصطناعي بموسم حج 2023/1444 . باستخدام تقنيات متطورة لحج ذكي ، وذلك من خلال شراكة وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي  (سدايا) ، من خلال إطلاق ثلاث منصات إلكترونية وهي منصة سواهر، ومنصة بصير لإدارة الحشود ، ومنصة لوحة بيانات التحليلات المتقدمة.

 

وأوضح حنفي أن هذه المنصات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة ، وربط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ، وتحقيق تجربة موسم حج إستثنائي سخر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات ، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج ، وتمكين رحلة حج ميسرة يطفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة كل ذلك يدار بجهود فريق عمل متكامل وطني سعودي بني حوارزميات ذكاء إصطناعي وطنية بالشراكة مع (سدايا) .

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