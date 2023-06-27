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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية

محافظ المنيا يوزع
محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى علي الأطفال
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شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي مؤسسات (البنين، والبنات، وجنود المسيح، ونهضة الكنيسة).
قدم المحافظ التهنئة للحضور معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته الأطفال فرحتهم بالعيد مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا و أحفادنا و إدخال الفرحة و البهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة التى نعيشها والتى تتجلى فيها آيات الوحدة والسلام بين جموع أبناء مصرنا الحبيبة موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص من أجل تحقيق مصالح أبناء ومواطني المحافظة.
وفى أجواء من المودة والرحمة والسعادة التى ارتسمت على وجوه الجميع، قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية ومبالغ مالية على الأطفال .
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التضامن الاجتماعي الأضحى المبارك مؤسسات الرعاية وزارة التضامن الاجتماعي