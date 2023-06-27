ضبط 1200 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم ، عن تحرير ٦٦ محضر وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى و بيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣ محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته مابين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر ، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالاسطوانة.

فيما وقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من اول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و غش تجارى وبيع لحوم مكشوفة و تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية ، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات .

شنت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب اغذية دمياط بعمل حملة مكثفة على المنشات الغذائية والاسواق ،استعداد لاجازة عيد الاضحى المبارك تحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائيةبالتزامن مع حملات مراقبة الاغذية بادارة كفر البطيخ والزرقا.

تمكنت تلك الحملات من المرور على ٧٧ منشاة غذائية متنوعة ومحال بيع وتجهيز اللحوم والمستودعات والمصانع والمخابز،و٥٠ منشاة تدار بدون ترخيص، و٥ منشات بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير ١٣٠ محضر جنحة صحية ،وتم ضبط ١١٦ كيلو برجر وكفتةغير صالحة للاستهلاك الادمى ،و ١٠٠ كيلو سمن بلدى مجهول المصدر،كما تم ضبط اغذيه تم اعدامها ٤٠٠ كيلو مصنعات دواجن ومنتجات البان وشيبسى ومعلبات واغذية متنوعة،و ١٢٠ لتر عصائر و مشروبات وزيت طعام سبق استعماله