رئيس الأقصر يتابع استعدادات ساحة أبو الحجاج لاستقبال المصلين.. صور

أجرى اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية للوقوف على آخر استعدادات تجهيز أرض ميدان وساحة أبو الحجاج لاستقبال المصليين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة استعدادات استقبال العيد.

وتفقد رئيس المدينة، برفقة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وكافةً أجهزته التنفيذية التابعة للمدينة، أعمال تجهيز ساحة سيدي أبو الحجاج من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال صلاة العيد، والتي تضمنت أعمال النظافة والرش والغسيل وفرش السجاد وتركيب أعمال الفراشة والتأكد من عمل مكبرات الصوت، موجها بتكثيف كافة الجهود والطاقات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج، التي تعد أكبر الساحات بالمحافظة.

وناشد الدكتور علي الشرابي المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات وأن يحرص المصلين على إحضار المصلية الخاصة به، لافتاً إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية للساحة متضمناً شارع المحطة وميدان مرحبا وشارع معبد الكرنك، للبدء في تجهيز الساحة لأداء صلاة عيد الأضحى.

اجتماعات متتالية لاستقبال عيد الأضحى

وكان اللواء دكتور على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، قد عقد عدة اجتماعات متتالية للتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية المختلفة، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى 2023، بدأها بعقد اجتماع بحضور العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد ثروت خلف الله ضابط بإدارة مرور الأقصر، والنقيب سمير محجوب رئيس قسم حقوق الإنسان بقسم شرطة الأقصر، وذلك للتنسيق ومتابعة استعدادات الأجهزة الأمنية والتجهيزات المرتقبة لصلاة العيد بأرض ميدان وساحة أبو الحجاج، تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد الوزير مدير أمن الأقصر لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري.

كما عقد اجتماع ضم رؤساء المناطق ونوابهم ومسؤولي قطاعات النظافة وحملة المدينة والمعدات الثقيلة، والمتابعة الميدانية، وإدارة النقل البطئ، أعقبه اجتماعاً ضم مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمدينة، ومشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية، ومسؤولي المكاتب الفنية بكافة المناطق التابعة.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمدينة، استعدادا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطة متكاملة، تضمنت حزمة من الإجراءات، خاصة بآليات العمل أثناء فترة إجازة عيد الأضحى.

وتضمنت الإجراءات التي فرضها رئيس مدينة الأقصر، التشديد على رؤساء المناطق بالمرور والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لتفادي وقوع أي مخالفات في هذه الفترة، والإبلاغ بأي مخالفة وإزالتها في المهد على الفور بكل حزم وبمنتهى الشدة طبقًا للقانون إضافة إلى التحفظ على معدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين، لافتاً إلى أنه قال ليس في قاموسه معنى عمل محضر لإصدار قرار وانتظار الإزالة ولكن شدد على تنفيذ الإزالة في المهد أولاً ثم عمل المحضر اللازم.

كما تم وقف الإجازات خلال فترة أيام العيد، والتشديد على متابعة أعمال النظافة العامة والمرور الدوري من قبل رؤساء المناطق خاصةً بالفترة المسائية، لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتنسيق بين رؤساء المناطق ومسؤولي إدارة البيئة لتحرير محاضر مخالفات بيئية لأصحاب العقارات والمنازل والمحال العامة الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات بنهر الطريق في غير الأماكن المخصصة بكل منطقه.

وشدد على ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفه للقانون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة.

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استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (1)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (2)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (3)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (4)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (5)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (6)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (7)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (8)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (9)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (10)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (11)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (12)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (13)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (14)

استعدادات صلاة العيد بمدينة الأقصر (15)