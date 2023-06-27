رئيس بعثة الحج: غرفة عمليات كاملة مع "الداخلية" لمتابعة الحجاج

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الحجاج موجودين جميعهم الأن في عرفات، استعداداً لخطبة عرفات والصلاة، وأن هناك غرفة عمليات كاملة مع وزارة الداخلية المصرية، وتنسيق لحظة بلحظة فيما يخص أحوال الحجاج.

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي ام سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة مستمرة للحجاج الموجودين في عرفات، من خلال وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج للاطمئنان على أحوالهم.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحجاج أمورهم الصحية مطمئنة والجميع متواجد في المخيمات، ومع صلاة المغرب سوف نبدء النفرة من عرفات إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى لقضاء أيام التشريق، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية والسعودية بشأن الحالات المرضية، وهناك متابعة مستمرة للحالات المتواجد بالمستشفيات.