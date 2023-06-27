المجزر الآلي بالبساتين: استعداد تام لاستقبال الأضاحي.. وعمليات التعقيم مستمرة

قال الدكتور مصطفي رمضان، مدير عام الإدارة العامة المجزر الآلي بالبساتين، إن المجزر الآلي على تم استعداد لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، وتمت عملية التعقيم الخاص بالمجازر.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية بالفضائية المصرية "الأولى"، أن المجزر الآلي استعان ببعض الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي حفاظا على المواطنين وتفادي الأخطاء لافتا إلي أن دور الأطباء في أيام عيد الأضحي متواجدين حتى آخر حيوان يتم ذبحه، من أجل إتمام عملية الذبح وفقا لما هو مرتب.

وأكد مدير عام الإدارة العامة المجزر الآلي بالبساتين، أن ذبح الأضاحي طبقا للشرع، ولا يجوز للأضحية إظهار العورات الخاصة بها.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على زيادة عدد الأطباء والعاملين بالمجازر ومنع الإجازات وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل أيام عيد الأضحى، والذبح داخل المجاز بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك هدية لأبناء الدقهلية.