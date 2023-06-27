السياحة: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفات

اكتمل وصول الحجيج الي صعيد عرفات مع الساعات الأولى من صباح اليوم ، هناك من قدم مباشرة إلى صعيد عرفات، وهناك من توجه يوم أمس الاثنين إلى صعيد منى لقضاء التروية بها قبل الصعود لعرفات اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ليكتمل وفد الرحمن اليوم على صعيد عرفات ، وقد علت الحناجر بالتكبير والتهليل والتلبية ، وقد جاء يوم عرفة وسط أجواء شديدة الحرارة وزحام في شوارع عرفات وبذلت السلطات السعودية جهودا كبيرة للتسهيل على الحجاج وتنظيم عمليات تصعيد الحجيج كما نشرت مبردات المياه وخراطيم لرش المياه بشوارع عرفات للتخفيف من حرارة الجو.

وعلى صعيد الحج السياحي فقد استمرت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة استمرت استنفار عام منذ امس الاثنين بين لجانها المختلفة ، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة منذ عصر أمس إلى صعيد عرفات مباشرة وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كافة لجان البعثة التي انتشرت طوال أمس بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات ، وتستعد تلك اللجان للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى مع آخر ضوء من يوم عرفة

وأكدت سامي رئيس بعثة الحج السياحي ان البعثة شكلت ١٢ لجنة فرعية تم توزيعهم بين مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم ١٦ ألف و ١٠٠ حاج ، موضحة ان تلك اللجان ضمت مفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل اية مشاكل بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث " ٥ نجوم او بالرحلات الاقتصادية والبري " ، واوضحت رئيس بعثة الحج السياحي ان تلك اللجان قدمت تقرير علي مدار الساعة منذ بدء تصعيد الحجاج الي عرفات لاداء الركن الاعظم للحج

وأشارت الي ان احمد عيسي وزير السياحة والآثار تابع مع البعثة عمليات تصعيد حجاج الشركات وطلب موافاته بتقارير طوال اليوم باحوال الحجاج كما أصدر توجيهاته للبعثة بالاستمرار في متابعة الحجاج في النفرة وطوال ايام التشريق وضرورة ملازمة بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم

واوضحت سامية سامي ان عملية تصعيد الحجاج الي عرفات سارت بسهولة ويسر في ظل خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق لعملية التصعيد ، وقالت إن جميع مخيمات السياحة بعرفات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ، مشيرة الي وجود بعض السلبيات التي سارعت البعثة ولجانها بحلها فورا

وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج.