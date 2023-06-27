فرنسا تدعم الأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

التقت كاثرين كولونا ، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، بفيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا).

ووفق المتحدثة الرسمية باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفيرة آن كلير لوجوندر بأن كولونا ناقشت معه الوضع المقلق للاجئين الفلسطينيين في المنطقة ، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

وجددت الوزيرة دعم فرنسا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، التي تعتبر عملها ضروريًا لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. من خلال عملها ، تساهم الأونروا في استقرار المنطقة ، وهو أمر ضروري من أجل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحالة اللاجئين.

هذا وقد زادت فرنسا مساهمتها في السنوات الأخيرة. فأصبحت سادس مساهم في موازنة الأونروا لعام 2023 ، وأكدت المتحدثة الرسمية بأن فرنسا ستواصل هذا الدعم المالي خلال السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن الأونروا هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 10 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، يتم تمويل الأونروا بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. وتقوم بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحكومات المحلية.

يتم التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.