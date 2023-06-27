ليفربول يجهز عرضا تاريخيا لخطف مبابي من ريال مدريد

كشف تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يجهز عرضا تاريخيا للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد منذ سنوات للتعاقد مع مبابي وتشير الأنباء إلى اتفاق الطرفين على بنود الانتقال لكن دخل ليفربول على خط المنافسة مؤخرا.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ليفربول ينوي الدخول في سباق التعاقد مع مبابي، ومنافسة ريال مدريد على الصفقة، حيث يرصد 250 مليون يورو لتقديمها كعرض لنادي باريس سان جيرمان.

وأبلغ الدولي الفرنسي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل السنة الثالثة الاختيارية في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف عام 2024.

وقرر باريس سان جيرمان بيع مبابي الصيف الجاري، بعد تأكد مغادرته بنهاية عقده الحالي في 2024، حيث لم يتبق به سوى عام واحد، ولا سيما مع دخول إدارة نادي العاصمة الفرنسية في مفاوضات أخيرة مع مسئولي ريال مدريد.