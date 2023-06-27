السيسي مهنئا المنفي بعيد الأضحى: نتمنى لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد هنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وقد أعرب السيد محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من السيد الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

