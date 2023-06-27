الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنىء الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر، حكومةً وشعبًا، كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنيًا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار

