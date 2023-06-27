ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنىء الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر، حكومةً وشعبًا، كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب  الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنيًا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الاضحى المبارك