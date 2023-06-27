ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أشرف عقبة: 5500 وحدة أولية وقافلة طبية يشتركون في مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا، على انطلاق مبادرة 100 يوم صحة، قائلًا: "إن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق الوقاية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والكشف المبكر عن المشكلات الصحية".

وقال "عقبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف أيضًا للانتقال من مستوى العلاج لمستوى الوقاية، متابعًا أن المبادرة تشترك فيها أكثر من 5000 وحدة أولية و500 قافلة طبية يقدموا من خلالها كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.

وتابع، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم العلاجات واللقاحات بجانب زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال فرق التواصل الموجودة فيها.

مبادرة 100 يوم صحة العلاج الخدمات الطبية اللقاحات الوعي الصحي