بالفيديو.. أشرف عقبة: 5500 وحدة أولية وقافلة طبية يشتركون في مبادرة 100 يوم صحة

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا، على انطلاق مبادرة 100 يوم صحة، قائلًا: "إن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق الوقاية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والكشف المبكر عن المشكلات الصحية".

وقال "عقبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف أيضًا للانتقال من مستوى العلاج لمستوى الوقاية، متابعًا أن المبادرة تشترك فيها أكثر من 5000 وحدة أولية و500 قافلة طبية يقدموا من خلالها كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.

وتابع، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم العلاجات واللقاحات بجانب زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال فرق التواصل الموجودة فيها.