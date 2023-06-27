تضامن الأقصر تحدد مجزرين لذبح الأضاحي بإسنا والبياضية

حددت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، مجزر الحبيل بمركز البياضية، ومجزر الدير بمركز إسنا، المعتمدين من وزارة الزراعة، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري، لذبح أضاحي جمعية الأورمان خلال أيام التشريق.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 40 ألف كيلو لحوم بلدي ومستوردة، توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن المديرية تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع المحافظة.

فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان، إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالأقصر قام بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة، وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

المجازر (1)