غدًا.. الأورمان تبدأ في ذبح أضاحيها عقب صلاة العيد بالفيوم

تبدأ غدًا جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح أضاحيها داخل مجزر أبشواى الآلى بمركز أبشواى المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.

واكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 57 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الفيوم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الفيوم تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين .

واشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.

واوضح شعبان ان ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الفيوم 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .

يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الاضاحى خلال أيام التشريق خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد إنتهاء أيام عيد الأضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الأضحية وإعتبرته من السنة الحسنة وإجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع .

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