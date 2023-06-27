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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

بالفيديو.. الطب البيطري تُحذر من تناول الكبدة نيئة: "قد تؤدي إلى الوفاة"

الكبدة النيئة
الكبدة النيئة
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قالت نعمة عارف مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية طب بيطري القاهرة، إن علميًا حال كانت الكبدة مكشوف عليها وخالية من الأمراض فهي تعالج فقر الدم والانيميا، منوهة بأنها أكله مشهورة في سوريا حيث يتم تتبيلها ووضع الليمون عليها ويتم تناولها نيئة.

وأضافت "نعمة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك مشكلة حال شراء الكبدة من مصدر غير موثوق به أو تم الذبح خارج المجزر أو كان بها مرض، فهناك ديدان تسمى الفاشيولا توجد في الكبد، وفي حالة أكل الكبدة نيئة تمسك الدودة في منطقة الزور وتكون الدودة الكاملة ويحدث تورم بمنطقة الزور، وقد يؤدي للاختناق والوفاة.

وتابعت: "أنه لا يمكن المجازفة بأكل الكبدة نيئة قبل الكشف عليها والتأكد من سلامتها من عدمه، ولذلك فمن الأفضل طبخها".

وفيما يخص سلامة الأضحية، أوضحت: يجب أن يكون الحيوان نشيط وخالي من العيوب، مناشدة المواطنين بضرورة فحص الأضحية، بداية من المظهر الخارجي.

مدير عام المجازر الكبدة الوفاة فقر الدم الانيميا