مسؤول أمريكي: واشنطن مهتمة بالاستثمار في الطاقة والصحة بالعراق

قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون الأعمال والتجارة، ديلاوار سيد، إنه "لمس رغبة كبيرة لدى العراقيين بقدوم الشركات الأمريكية إلى العراق"، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاعي الطاقة والصحة في العراق.

وقال سيد، إنه "لاحظ وجود استقرار سياسي يصاحبه نهضة عمرانية كبيرة، يوازيها اهتمام من جانب الحكومة العراقية ببناء البني التحتية مع إقرار البرلمان العراقي موازنة بأكثر من 150 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح أن وزير الخارجية العراقي قابل نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، في فبراير الماضي، وتحدثا بشأن تعزيز العلاقات، لذلك كان من الطبيعي أن تركز الخطوة اللاحقة على الجانب التجاري.

وقال: "في غضون بضعة أشهر اصطحبنا هذا الوفد، الذي يعتبر الأكبر خلال الأعوام الماضية، للمرة الأولى منذ خمس سنوات منذ هزيمة تنظيم داعش".

مشيرا إلى وجود استثمارات محتملة للشركات الأمريكية في العراق في الفترة القادمة، في البنية التحتية، والقطاع الصحي وتحديدا أبحاث وأمراض السرطان، وكذلك مجال الطاقة في ما يتعلق بالغاز والطاقة النظيفة، وقطاع البنوك والتمويل، موضحا أن العراق ليس لديه نظام تمويل حديث حتى الآن.