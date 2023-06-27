تصعيد عسكري بالسودان.. مقتل 14 شخصاً في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم

بينما عيد الأضحى على الأبواب، احتدمت الأزمة السودانية التي تجاوزت شهرين ونصف الشهر من الزمن، بتصعيد ميداني بين الجيش وقوات الدعم السريع.

بتصعيد أثار مخاوف من تفاقم الأزمة السودانية، وأطلق مناشدات بضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية، من شأنها تهدئة الوضع الميداني، والسماح بدخول المساعدات، وتضميد الجراح، والاحتفاء بالمناسبة الدينية.

نقلت "فرانس برس" عن ضابط سابق في الجيش السوداني قوله، إنه قتل ما لا يقل عن ١٤ شخصا في معارك في محيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم، التي قد تغير سيطرة قوات الدعم السريع عليها المعطيات في العاصمة السودانية.

وبعد شهرين ونصف الشهر على بدء الأزمة السودانية، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان "الانتصار في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي"، مضيفة: "استولت قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر".

بيان الدعم السريع، أشار إليه الجيش السوداني أمس الإثنين، قائلا إنه "في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت الميليشيات المتمردة يوم أمس على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة"، مشيرة إلى أن "مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية"، وزعم الجيش السوداني، في بيانه، أن "ما حدث من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا لميليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين مما يستوجب الإدانة".

في السياق نفسه، قال ضابط متقاعد في الجيش طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس"، إن "سيطرة الدعم السريع على الاحتياطي المركزي إن استمرت سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم".

المصدر أضاف أن "موقع رئاسة الاحتياطي جنوب الخرطوم يجعله يتحكم في المدخل الجنوبي للعاصمة كما أن الدعم السريع بوجوده في الاحتياطي ومعسكره الرئيسي في طيبة جنوب الاحتياطي وسيطرته على مصنع اليرموك للصناعات العسكرية، أصبح مهددا رئيسيا لقيادة سلاح المدرعات في الشجرة وهو إحدى أدوات تفوق الجيش".

وأشار إلى أنه حال خسارة قوات الدعم السريع لاحقًا هذا الموقع الاستراتيجي، فإن أشرطة الفيديو التي بثتها أجهزة الدعاية التابعة لها، تظهر عناصرها يستولون على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخائر ما يجعلها قادرة على الصمود طويلا، على حد قوله.

ولم تعلن قوات الدعم السريع منذ بداية النزاع عن أي حصيلة بخسائرها في المعارك العنيفة التي تستخدم فيها المدفعية فيما تتعرض مواقعها لغارات الجيش الجوية، إلا أن مصدرا في الجيش السوداني زعم أن قوات الدعم السريع "تجاوز عدد قتلاها ٤٠٠" في المعركة للسيطرة على المقر.

وأسفرت المعارك منذ اندلاعها عن مقتل ٢٨٠٠ شخص، وفق منظمة "أكلد" غير الحكومية كما نزح في الداخل أو لجأ إلى الدول المجاورة ٢٫٥ مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى بكثير لأن أيا من الطرفين المتنازعين لم يصدر بيانات رسمية حول خسائرهما، فيما الكثير من الجثث ما زالت منتشرة في شوارع الخرطوم أو دارفور في غرب البلاد عند الحدود مع تشاد حيث تدور أعنف المواجهات.