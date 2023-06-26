رئيس جامعة المنوفية يستقبل راعى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، القس رأفت لوقا، ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له، وذلك التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رحب رئيس الجامعة بالقس موجها له الشكر على هذه الزيارة التى تعكس قوة وترابط العلاقات بين جميع أطياف الشعب المصرى وتدعم أواصر المودة بين أبناء المحافظة، وحرص كلا الطرفان على تبادل الزيارات فى المناسبات والأعياد المختلفة، متمنيا عيدا سعيدا مباركا على جميع المصريين، وأعاده الله بالخير واليمن والبركات.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.