الثانوية العامة 2023| الانتهاء من مراجعة امتحاني التاريخ والفيزياء قبل العيد.. وأستاذ تربوي يقدم نصائح مهمة لاستغلال إجازة الأضحي بين الترفيه والاستعداد لعودة لجان الامتحانات

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الأول الأحد المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ رسميا من الغد.

وحول النصائح، للطلاب، وما يجب التركيز عليه خلال فترة عيد الأضحى، مع الاستمتاع بالاجازة.. قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، النصائح الآتية، قائلا، إنه ربما يشعر بعض الطلاب بوجود مشكلة لتزامن أيام العيد مع أيام امتحانات الثانوية العامة والحقيقة أن الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق على الإطلاق فالفترة الزمنية الفاصلة بين اخر امتحان قبل العيد وأول امتحان بعده هي فترة كبيرة جدا وكافية للقيام بكل الأنشطة وهي أطول فاصل بين مادتين في جميع أيام الامتحانات وتمتد من عصر يوم الأحد 25 /6 إلى صباح يوم الأحد 2 /7، وما على الطالب إلا أن يحسن تنظيم وقته وذلك بمراعاة:

- عدم الاغترار بطول المدة والوقوع في فخ التأجيل.

- على الطالب أيضا أن يحرص على الانتهاء بشكل كامل من مراجعة المادة قبل العيد وسوف يؤدي ذلك إلى شعوره بالاطمئنان والرضا وسوف يجعله يستمتع بالعيد على نحو جيد كما أنه سيتيح له الفرصة إلى المراجعة مرات أخرى لمزيد من التمكن بعد العيد.

- على الطالب أيضا أن يحافظ على أكبر قدر من التوازن بين المذاكرة والترفيه في العيد بدون إفراط أو تفريط إذ عليه أن يقلل إلى أقل حد ممكن من الزيارات والمجهود البدني والذهني واستخدام وسائل التواصل في إرسال واستقبال المعايدات وكذا الاتصالات الهاتفية وتبادل الزيارات في أماكن بعيدة تستهلك وقتا وجهدا كبيرا فالحفاظ على الطافة والمجهود مهم جدا.

- على الطالب ألا يسرف في مظاهر الاحتفال وأن يكتفي منها بالقدر اليسير في صباح يوم العيد إلى أن يحين موعد العصر ثم يقوم بالعودة مرة أخرى إلى مذاكرة دروسه ولكن ينصح في يوم العيد بأن تقتصر المذاكرة على مشاهدة فيديوهات تعليمية والاستماع إلى شروح صوتية أو مطالعة صور ورسوم بحيث تكون المذاكرة خفيفة وغير مجهدة.

- يواصل الطالب بعد انقضاء اليوم مراجعة دروسه وحل التطبيقات والامتحانات والتدرب على الأسئلة ومطالعة كتيب المفاهيم وفي اليوم الأخير عليه أن يستخدم حاسة الصر بشكل أكبر وكذلك حاسة السمع إن أمكن لاستثارة مساحات أوسع من الذاكرة.

وأضاف “عاصم حجازي”: يجب الحرص أيضا والحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم لأن الوجبات الدسمة تأخذ وقتا أطول في الهضم وتندفع كميات أكبر من الدم نحو المعدة لهضم الطعام فيقل الدم الموجه نحو المخ والمحمل بالاكسجين وبالتالي يقل التركيز ويشعر الطالب بالخمول والكسل.

- بهذا يكون الطالب قد حقق التوازن واستثمر فترة أجازة العيد في استعادة نشاطه وشحن طاقته وتكون العودة للمذاكرة بعد العيد أقوى وأكثر فائدة.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة يواجهون امتحان الفيزيا لشعبة علمي، والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك الأحد 2 يوليو المقبل.