«عبدالغفار» يتابع مؤشرات أداء حملة «100 يوم صحة» من الغرفة المركزية للتحكم بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مؤشرات الأداء الخاصة بأول يوم في حملة «100 يوم صحة» من داخل الغرفة المركزية للتحكم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انتفاع أكثر من 410 آلاف مواطن من بالفحوصات والخدمات الطبية المتطورة المختلفة، التي تقدمها الحملة بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد الحالات التي تم تحويلها إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، ضمن حملة «100 يوم صحة» بلغت 5 آلاف و11 حالة، بينهم 1761 حالة خاضعة لمظلة التأمين الصحي، و3250 حالة يجري علاجهم على نفقة الدولة.

وأضاف أن الحملة قدمت خدماتها لـ 14692 مترددا على المنشآت الطبية والقوافل، بغرض الحصول على شهادات المقبلين على الزواج، مضيفا أن عدد المواطنين الذين قاموا بملئ استمارة الاستبيان الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بلغ 22 ألفا و302 مواطن.

وأشار إلى أن اجمالي المكالمات والاستفسارات التي تم استقبالها على الخط الساخن 15335 الخاص بحملة «100 يوم صحة» بلغت 1968 مكالمة، داعيا المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة.

وفي نفس السياق، قال المتحدث الرسمي، إن الوزير قام بجولة تفقدية لخدمات «100 يوم صحة» في «محطة قطارات مصر» بالقاهرة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية، واطمئن على توافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة.

وأضاف أن الوزير، اطمأن على توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا دورها الهام في توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية، كما حرص الوزير على التحدث مع الفرق الطبية، والمواطنين للتأكد من حصولهم على حقهم الصحي بأفضل جودة، موجهًا بانتظام المتابعة الطبية للمترديين بشكل دوري، وضرورة مساعدة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمة الصحية والعلاجية بأمان.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجهود الفرق الطبية، وفرق التواصل المجتمعي التابعين للمبادرة، مشددًا على ضرورة استمرار وتكثيف التوعية الصحية بالحملة وأهدافها، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى جميع أعمار وشرائح المجمتع، ضمانًا لتحقيق أهدافها المرجوة.

يُذكر أن الحملة تعمل من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 500 قافلة علاجية شاملة، لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحامًا لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.

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