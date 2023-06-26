مني الحسيني لـ البوابة نيوز: "لو السيسي معانا من 30 سنة كنا بقينا في حتة تانية"

قالت الإعلامية مني الحسيني، إنه وبعد مرور عشر سنوات علي ذكرى ثورة 30 يونيو فقد أصبح المشهد الحالي أفضل بكثير عن ما سبق.

وأضافت الحسيني في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن الوضع الحالي في تحسن وتقدم وحصدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من الإنجازات في شتي المجالات التي لا تعد ولا تحصى.

وأشارت إلى أن مصر تعيش الآن في أمن وأمان واستقرار بعد أن واجهت الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد أمننا، قائلًة: أصبحنا نعيش في نعمة الأمن بقيادة الرئيس وجيش مصر والشرطة المصرية وكل قيادات الدولة.

ولفتت الحسيني، إلى أن الظروف الأقتصادية التي نعيشها الأن لم تقتصر علي مصر فقط بل كل بلاد العالم يمرون بظروف معيشية صعبة بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد منذ سنوات وغيرها، والأزمة الأقتصادية التي تعيشها مصر لم تكن الأولي من نوعها ففي كل عهد رئيس حكم مصر واجهت البلاد العديد من التحديات الصعبة فأتمني أن نعود إلي التاريخ ونراجعه جيداً منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتي الأن.

وأكدت، أن الرئيس السيسي يفعل كل ما بوسعه كي ينهض بالدولة ويضعها في مصافي الدول للمتقدمة، وأري أن الرئيس السيسي لو كان في حياتنا منذ 30 عام فكانت سوف تصبح مصر في مكان آخر.

وشددت على أنه ينبغي علينا جميعاً أن نقول للرئيس شكراً علي كل عطائك وصبرك وتحملك ولا أحد يستطيع أن ينكر إنجازاته وما قدمه لمصر وربنا سينصر البلد بوجوده ووجود مؤسسات الدولة.